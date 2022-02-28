Авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені

На околиці міста увечері окупанти спрямували авіацію

Унаслідок авіанальоту на околиці Броварів загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

«Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених...», – написав він.

Сапожко додав, що авіаналіт відбувся в районі військової частини по вулиці Київській.

Мер закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Також мер Броварів наголосив, що окупантів у Броварах немає.

Нагадаємо, сьогодні ввечері мер міста Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені.

Як повідомлялося, сьогодні був обстріл у Харкові: дев’ять людей загинуло, 37 поранені.

Також стало відомо, що затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам.

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