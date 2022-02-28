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    Авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені

    Унаслідок атаки загинула людина, п&rsquo;ятеро поранених - Авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені
    Унаслідок атаки загинула людина, п’ятеро поранених
    фото з відкритих джерел

    На околиці міста увечері окупанти спрямували авіацію

    Унаслідок авіанальоту на околиці Броварів загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Броварів Ігор Сапожко.

    «Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених...», – написав він.

    Сапожко додав, що авіаналіт відбувся в районі військової частини по вулиці Київській.

    Мер закликав жителів міста залишатися в укриттях.

    Також мер Броварів наголосив, що окупантів у Броварах немає.

    Нагадаємо, сьогодні ввечері мер міста Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені.

    Як повідомлялося, сьогодні був обстріл у Харкові: дев’ять людей загинуло, 37 поранені.

    Також стало відомо, що затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам.

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    Теги: окупанти мер Київщина
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    Авіаналіт на Бровари: є загиблий та поранені