Російський танк впритул розстрілює будинок, де ховаються жителі Маріуполя (відео)

Російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста

За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни

Бійці полку «Азов» оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку в Маріуполі. Обстріл будинку відбувався з близької відстані, попри відсутність опору, повідомляє полк «Азов».

«На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, у тому числі ті, які переховуються на території заводу «Азовсталь», бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста», – йдеться в повідомленні.

На відео показано, як російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста. Військових у цьому будинку не було. Урешті-решт, будинок був повністю зруйнований. Мешканців, які вижили, окупанти вигнали на вулицю. Подальша доля цих людей невідома.

За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

«За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців», – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Вже відомо, що у будинки маріупольців окупанти заселяють невідомих людей.

Додамо, що напередодні «Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів.

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