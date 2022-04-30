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    Події в Україні

    Російський танк впритул розстрілює будинок, де ховаються жителі Маріуполя (відео)

    Російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста - Російський танк впритул розстрілює будинок, де ховаються жителі Маріуполя (відео)
    Російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста
    скріншот з відео

    За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни

    Бійці полку «Азов» оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку в Маріуполі. Обстріл будинку відбувався з близької відстані, попри відсутність опору, повідомляє полк «Азов».

    «На цьому відео – наочна демонстрація, чому цивільні мешканці Маріуполя, у тому числі ті, які переховуються на території заводу «Азовсталь», бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста», – йдеться в повідомленні.

    На відео показано, як російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста. Військових у цьому будинку не було. Урешті-решт, будинок був повністю зруйнований. Мешканців, які вижили, окупанти вигнали на вулицю. Подальша доля цих людей невідома.

    За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

    «За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців», – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

    Вже відомо, що у будинки маріупольців окупанти заселяють невідомих людей.

    Додамо, що напередодні «Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов обстріл військова техніка Україна будинок окупація #stoprussia
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    Російський танк впритул розстрілює будинок, де ховаються жителі Маріуполя (відео)