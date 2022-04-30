У будинки маріупольців окупанти заселяють невідомих людей

Дозвіл на проживання чужинцям видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР»

Коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати

У будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР», повідомляє Маріупольська міська рада.

«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті», поділилася мешканка маріупольського селища Старий Крим MRPL.City.

«Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. Більше того, коли приїжджають власники за своїми речами, нові мешканці можуть їх не віддати. Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня», – ідеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, з'явилися нові кадри стану Маріуполя. Відео, записане дроном, показує зруйноване місто.

На передньому плані час від часу показується хрест на вершечу Собору Покрови Божої Матері, який ще тримається, не дивлячись на постійні обстріли міста з боку окупантів.

Крім нього, в кадр потрапив і зруйнований драмтеатр. Напис «ДЕТИ» й досі чітко видно перед будівлею.

Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

28 квітня російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

Тоді ж стало відомо, що ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі».

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