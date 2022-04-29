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    Події в Україні

    «Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів (відео)

    Окупанти втікали від &laquo;Азова&raquo;, але втекти зуміли не всі - «Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів (відео)

    Окупанти втікали від «Азова», але втекти зуміли не всі

    фото: скріншот з відео

    Українські захисники Маріуполя продовжують відбивати атаки окупантів, знищуючи живу силу ворога

    В районі заводу «Азвосталь» у Маріуполі точаться вуличні бої. Відеозапис одного із останніх боїв оприлюднив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    За словами, Андрющенка, це відео є унікальним, бо «зазвичай ми бачимо лише тік-ток бійців з пустими вікнами». Цього ж разу на відео потрапили наслідки справжньої спроби російських морпіхів атакувати позицію «Азову» та української морської піхоти.

    Підрозділ окупантів намагався сховатися в укриття, але один із рашистів був поранений. Іще один російський військовий, який намагався врятувати пораненого поплічника, також був знищений українським захисниками Маріуполя.

    «Був окупант і нема окупанта. Знову будуть казати - без втрат», – іронічно відреагував на відео та російську пропаганду, яка применшує кількість втрат окупаційного контингенту, Петро Андрющенко.

    Нагадаємо, від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

    28 квітня російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

    Тоді ж стало відомо, що ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    «Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів (відео)