«Азов» відбив атаку російських морпіхів і знищив кількох окупантів (відео)

Окупанти втікали від «Азова», але втекти зуміли не всі

Українські захисники Маріуполя продовжують відбивати атаки окупантів, знищуючи живу силу ворога

В районі заводу «Азвосталь» у Маріуполі точаться вуличні бої. Відеозапис одного із останніх боїв оприлюднив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами, Андрющенка, це відео є унікальним, бо «зазвичай ми бачимо лише тік-ток бійців з пустими вікнами». Цього ж разу на відео потрапили наслідки справжньої спроби російських морпіхів атакувати позицію «Азову» та української морської піхоти.

Підрозділ окупантів намагався сховатися в укриття, але один із рашистів був поранений. Іще один російський військовий, який намагався врятувати пораненого поплічника, також був знищений українським захисниками Маріуполя.

«Був окупант і нема окупанта. Знову будуть казати - без втрат», – іронічно відреагував на відео та російську пропаганду, яка применшує кількість втрат окупаційного контингенту, Петро Андрющенко.

Нагадаємо, від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

28 квітня російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

Тоді ж стало відомо, що ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі».