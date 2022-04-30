Росія відкидає пропозиції евакуювати людей з «Азовсталі» – Офіс президента
Знищення захисників «Азовсталі» має сакральне значення для Кремля
Українська влада закликає світових лідерів розв’язати гуманітарну катастрофу
Російська сторона відкидає всі озвучені пропозиції врятування людей, що перебувають зараз під постійним російським бомбардуванням у Маріуполі. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує партія «Слуга народу».
«Президент, голова Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.
Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції», - каже він.
За словами Подоляка, росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і «Азов», переконаний він.
«Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення «Азовсталі». Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати», – констатує радник голови ОП.
Однак і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.
«У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди – і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу», – запевнив Подоляк.
Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі «Азовсталь»: полк «Азов», частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
Учора командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський, який зараз перебуває в захопленому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням застосувати до поранених військових спеціальну процедуру та вивезти на територію Туреччини.
Нагадаємо, дещо раніше мер Маріуполя повідомив новини про заручників на «Азовсталі».
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