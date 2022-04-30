Росія відкидає пропозиції евакуювати людей з «Азовсталі» – Офіс президента

Українська влада закликає світових лідерів розв’язати гуманітарну катастрофу

Російська сторона відкидає всі озвучені пропозиції врятування людей, що перебувають зараз під постійним російським бомбардуванням у Маріуполі. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, якого цитує партія «Слуга народу».

«Президент, голова Офісу президента постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції», - каже він.

За словами Подоляка, росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і «Азов», переконаний він.

«Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення «Азовсталі». Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати», – констатує радник голови ОП.

Однак і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.

«У світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів, які готові виконати посередницьку місію в Маріуполі. Тобто ми їдемо туди – і десятки світових лідерів готові стояти поряд з нами, щоб ми забрали людей. Світ хоче допомогти розв’язати цю велику гуманітарну катастрофу», – запевнив Подоляк.

Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі «Азовсталь»: полк «Азов», частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.

Учора командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський, який зараз перебуває в захопленому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням застосувати до поранених військових спеціальну процедуру та вивезти на територію Туреччини.

Нагадаємо, дещо раніше мер Маріуполя повідомив новини про заручників на «Азовсталі».