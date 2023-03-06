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Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни оприлюднили відео розстрілу українського полоненого: Банкова жорстко відреагувала
фото скріншот відео

Українця розстріляли за слова – «Слава Україні»

Російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Офісі президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. Про це заявив глава Офісу пресзидента Андрія Єрмака.

Сьогодні, 6 березня, у соцмережах почало ширитися відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: «Слава Україні». Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Банкова відреагувала на поширене відео. «Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про «нацистів». Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї», – написав Єрмак.

Триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині. 

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Теги: вбивство полон смерть злочин відео

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