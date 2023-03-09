Встановлення особи розстріляного воїна: Банкова зробила звернення

Остаточно верифікувати героя Україна зможе після експертиз

Україна ще остаточно не встановила особу розстріляного росіянами українського воїна, відео страти якого нещодавно поширили в мережі. Про це під час спілкуванні з журналістами розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляє РБК-Україна.

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За його словами, остаточно верифікувати героя Україна зможе після експертиз.

«Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім'я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ», –сказав він.

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Раніше повідомлялося, що мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого