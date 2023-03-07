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Мирослав Гай Блогер

Розстріл українського воїна. Це було сплановане вбивство

glavcom.ua
Особу загиблого солдата ще встановлюють
скріншот з відео

Самі того не бажаючи, московити погіршили своє становище в бік тотальної поразки та ліквідації РФ, як держави

Росіяни виклали відео з розстрілом українського воїна. Я бачив відео без ретуші, тому повністю впевнений, що воно правдиве. Не буду його публікувати, самі знайдете, але опишу, бо це принципово важливо.

На відео український герой, якого захопили в полон, робить останню затяжку цигарки, та спокійно, тихо говорить окупантам в обличчя – Слава Україні. Окупанти в істеричній люті крикнувши «Да ты су...» розстрілюють українського воїна, продовжуючи стріляти у вже мертве тіло.

На початку відео чітко чути «Снимаю его», що говорить про сплановане убивство полоненого, яке прагнули відзняти і яке було «зіпсоване» для окупантів мужньою поведінкою українського героя та його останніми словами перед обличчям смерті.

Це відео стане, або вже стало вірусним і матиме ефект вибуху. Його побачать в кожній країні світу.

Можливо воно символізуватиме новий етап політичної реальності, бо його поява унеможливлює саму навіть спробу нав'язати дискусію про припинення вогню чи перемир'я, про яке так часто говорять лобісти Кремля на Заході. Тепер, найближчий час, кожному хто говоритиме про необхідність діалогу, хороших руських, чи щось подібне – тикатимуть в обличчя це відео.

Самі того не бажаючи, московити погіршили своє становище в бік тотальної поразки та ліквідації РФ, як держави.

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Джерело
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Теги: відео полон Міноборони окупанти

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Мирослав Гай

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