Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн

Дмитро Лубінець: «Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій»

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам. Він також завив, що розстріл полоненого українського військовослужбовця – це порушення Женевських конвенцій і Росія відповідатиме за кожен воєнний злочин.

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«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, – це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова «Слава Україні» викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють... Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти», – зазначив він.

Лубінець наголосив, що мета України, як і всього демократичного світу – притягнення Російської Федерації до відповідальності. Тож він розіслав жахливе відео своїм колегам як доказ цих злочинів. «Відправив дане відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як черговий воєнний злочин Росії», — зазначив омбудсмен.

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Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.