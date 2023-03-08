Генсек ООН відреагував на розстріл українського захисника

Антоніу Гутерреш: «Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни»

Оприлюднене росіянами відео розстрілу українського захисника є трагічним нагадуванням про важливість дотримання законів війни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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«Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни. Ми повинні досягати всіх цих цілей визнаючи, що кожна з них має цінність сама по собі», – заявив Гутерреш.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

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До слова, омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.