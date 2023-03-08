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Мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео
фото: регіональне управління сил ТрО «Північ» ЗСУ

30 грудня Олександр Мацієвський і ще четверо військових під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника на околицях Соледару

З'явились нові подробиці розстрілу українського військового російськими загарбниками. Мати, син та побратими воїнами впізнали чоловіка на відео із жорстоким розстрілом після слів «Слава Україні». За повідомленням регіонального управління сил ТрО «Північ» ЗСУ, ним виявився боєць 163 батальйону 119-ї окремої бригадт ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Як зазначається, 30 грудня Мацієвський і ще четверо військових під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника на околицях Соледару.

Мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео фото 1

Близько 12:00 зв’язок з Олександром зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї.

Мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео фото 2

«Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо,  хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків на жаль не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті», – йдеться у повідомленні ТрО.

Мати розстріляного росіянами воїна ЗСУ впізнала сина на шокуючому відео фото 3

Мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах.

Як повідомлялося, генсек ООН відреагував на розстріл українського захисника.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя. 

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого. 

Читайте також: Розстріл українського воїна. Це було сплановане вбивство
Теги: відео ЗСУ прокуратура полон обстріл смерть Володимир Зеленський розслідування Генсек ООН Офіс президента війна

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