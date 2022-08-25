Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни

Росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна

Буданов: «Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде»

У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

За словами керівника воєнної розвідки України, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.

«Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався», – заявив начальник розвідки.

Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.