Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни
Буданов: «Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде»
У війні вже розпочався переломний момент, росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.
За словами керівника воєнної розвідки України, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші – і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію.
«Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався», – заявив начальник розвідки.
Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.
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