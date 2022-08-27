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Загрози з боку Білорусі. Розвідка повідомила про реальну небезпеку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загрози з боку Білорусі. Розвідка повідомила про реальну небезпеку
На території Білорусі перебуває приблизно тисяча російських військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Загроза російського сухопутного вторгнення з території Білорусі зараз мінімальна

Загрози нового наземного вторгнення в Україну з боку Білорусі наразі не спостерігається. Але територія цієї країни несе для Україну небезпеку через авіа- та ракетні удари. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Територія Білорусі несе нам загрозу, і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компоненту, так і наземного. На території Білорусі зараз розміщено один дивізіон ракетного комплексу «Іскандер», який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300. Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область», – розповів представник української розвідки.

Скібіцький пояснив, що основна задача цих ЗРК - це захист повітряного простору. «І ми бачимо, як вони активно працюють, коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників. Друга мета розміщення цих ЗРК - це завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані у вид «земля – земля», – розповів він.

За словами представника розвідки, хоч і точність ракет низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Оскільки бойова частина цих ракет містить орієнтовно 6 тисяч маленьких осколків, вони розлітаються і це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху.

«Повітряний компонент – це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування – ті ж самі X-22, якими… були обстріляні наші території, в тому числі Шепетівка. Це реальна загроза, яка знаходиться на високому рівні», – підкреслив Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що нарощування сухопутного компоненту ворожих війську у Білорусі немає. «Ми не бачимо ні перекидання туди сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Там вздовж кордонів зараз знаходяться лише батальйони збройних сил республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції і несуть службу на ротаційній основі», – сказав Скібіцький.

За оцінками розвідки, зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча російських військовослужбовців.

«Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку. Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території Білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента», – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су-24 переобладнано для того, щоб вони могли нести ядерну зброю.

Теги: Білорусь розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна

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