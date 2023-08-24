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Розвідка отримала особливий подарунок від виробника знаменитих дронів в честь свята

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка отримала особливий подарунок від виробника знаменитих дронів в честь свята
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2
фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Розвідка зазначила, що найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність

Компанія Baykar Makina оригінально привітала Україну з Днем Незалежності, подарувавши українській розвідці ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Це не вперше, коли Baykar Makina виявляє таку щедрість. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МОУ два безпілотники Bayraktar TB2.

«Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія привітала українців особливим дудлом, який створила київська художниця.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності України, який відзначають 24 серпня. 

Зауважимо, Зеленський записав звернення на тлі знакового муралу в центрі Києва, на будівлі комітетів Верховної Ради на Банковій. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, що був розстріляний росіянами після вимовлених слів «Слава Україні». Мурал присвячений пам’яті всіх загиблих українських воїнів на російсько-українській війні.

Також президентка Молдови Майя Санду привітала українців зі святом Незалежності

«Незалежність – це коли громадяни можуть самі вирішувати своє майбутнє, коли вони мають свободу будувати власну країну такою, якою вони її бачать. Українці своєю безмежною мужністю та рішучістю щодня нагадують нам про цю істину», – написала Майа Санду.

Санду зазначила, що республіка Молдова з глибокою повагою дивиться на Україну не лише як на сусіда, а як на символ опору та надії.

Теги: зброя Майя Санду Володимир Зеленський Герой України українці незалежність свята Молдова Міноборони мурал Google подарунок

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