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Зеленський привітав українців із Днем незалежності на тлі муралу з ростріляним воїном (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський привітав українців із Днем незалежності на тлі муралу з ростріляним воїном (відео)
На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, що був розстріляний окупантами після вимовлених слів «Слава Україні»
фото: ОП

«Ми всі зробили так, що, коли один говорить «Слава Україні!», увесь світ відповідає: «Героям слава!»

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня незалежності України, який відзначають 24 серпня. Сьогодні Україна святкує 32 річницю незалежності.

«Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі», – почав своє звернення глава держави.

Глава держави зазначив, що незалежність – це цінність для кожного українця і за це ми боремось. Зеленський додав, що в цій боротьбі важливий кожен. Також він наголосив, що у великій війні немає маленьких справ. «Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів», – зазначив Зеленський.

Ми всі зробили так, що, коли один говорить «Слава Україні!», увесь світ відповідає: «Героям слава!»

Зеленський сказав, що присвячує привітання кожному, хто дає Україні незалежність. «Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу», – наголосив президент.

Лідер держави висловив подяку батькам українських воїнів та всім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили.

Глава держави віддав честь кожному загиблому захиснику та захисниці України, які віддали своє життя за те, щоб захистити нашу країну. «Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них», – сказав Зеленський.

Крім того, президент поділився розповіддю про свою поїздку на передову минулого тижня, де відвідав наші бойові бригади, командні пункти та пункти розташування бригад. «І є те, що об'єднує їх усі. Нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня. Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді», – розповів глава держави.

Зауважимо, Зеленський записав звернення на тлі знакового муралу в центрі Києва, на будівлі комітетів Верховної Ради на Банковій. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, що був розстріляний росіянами після вимовлених слів «Слава Україні». Мурал присвячений пам’яті всіх загиблих українських воїнів на російсько-українській війні.

Нагадаємо, учора до Дня прапора Зеленський показав особливий стяг, який розписали воїни (відео).

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Теги: День Незалежності Володимир Зеленський відео

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