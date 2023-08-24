Google оригінально привітав українців із Днем Незалежності

Google вітає українців особливим дудлом

Сьогодні Google долучився до святкування Дня Незалежності України. Компанія привітала українців особливим дудлом, який створила київська художниця.

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«Яскравий дудл зображує парад із представниками різних верств українського суспільства, які об'єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє», – написали у Google.

Цей дудл створила художниця з Києва Поліною Дорошенко. Як пояснили у компанії, використані в ньому жовті та сині кольори Прапору України надають дудлу особливий національний характер. Кольори символізують ясне небо, яке огортає безкраї пшеничні поля, що можна побачити по всій країні. Крім того, дудл уособлює незламність духу народу та любов до свободи.

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«В дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об'єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки і керамічного півня, що став символом незламності, стійкості, незважаючи на всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому», – розповіла авторка дудлу Поліна Дорошенко.

У Google зауважили, що цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки країна продовжує відстоювати свою незалежність та боротися проти російського вторгнення, яке триває.

Раніше повідомлялось, що президентка Молдови Майя Санду привітала українців зі святом Незалежності.

«Незалежність – це коли громадяни можуть самі вирішувати своє майбутнє, коли вони мають свободу будувати власну країну такою, якою вони її бачать. Українці своєю безмежною мужністю та рішучістю щодня нагадують нам про цю істину», – написала Майа Санду.

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Санду зазначила, що республіка Молдова з глибокою повагою дивиться на Україну не лише як на сусіда, а як на символ опору та надії.