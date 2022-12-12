Ердоган заявив Греції, що турецькі ракети можуть досягти Афін

Лідер Туреччини попередив Грецію, що якщо вона спробує купити якесь озброєння, то його країна не буде стороннім спостерігачем

Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо Греція «не будете зберігати спокій». Про це пише Politico.

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«Зараз ми почали виробляти власні ракети. Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите «Тайфун», греки лякаються і кажуть: «Вона вдарить по Афінах». Ну, звичайно ж, вдарить», – заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Ердоган звернувся до Греції і сказав, якщо вона спробує купити якесь озброєння, то Туреччина не буде стороннім спостерігачем.

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«Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (з озброєння – «Главком») звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити», – додав Ердоган.

Tayfun – це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Ракета, яка була випробувана в жовтні над Чорним морем і вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі Туреччини.

Нагадаємо, гезважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Зокрема, Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.