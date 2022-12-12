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Ердоган заявив Греції, що турецькі ракети можуть досягти Афін

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ердоган заявив Греції, що турецькі ракети можуть досягти Афін
фото з відкритих джерел

Лідер Туреччини попередив Грецію, що якщо вона спробує купити якесь озброєння, то його країна не буде стороннім спостерігачем

Туреччина попередила Грецію, що ракета може влучити в грецьку столицю, якщо Греція «не будете зберігати спокій». Про це пише Politico.

«Зараз ми почали виробляти власні ракети. Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите «Тайфун», греки лякаються і кажуть: «Вона вдарить по Афінах». Ну, звичайно ж, вдарить», – заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Ердоган звернувся до Греції і сказав, якщо вона спробує купити якесь озброєння, то Туреччина не буде стороннім спостерігачем.

«Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (з озброєння – «Главком») звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити», – додав Ердоган.

Tayfun – це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Ракета, яка була випробувана в жовтні над Чорним морем і вразила ціль на відстані близько 560 кілометрів, що більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет в арсеналі Туреччини.

Нагадаємо, гезважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Зокрема, Туреччина посилила свою риторику проти Греції в останні місяці на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощуванням військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Греція

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