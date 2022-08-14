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Росія розганяє фейки про «марну» допомогу Україні від США

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Росія розганяє фейки про «марну» допомогу Україні від США
Окупанти продовжують задурювати людей
фото з відкритих джерел

Рашисти через іноземних спікерів сіють пропаганду, аби змусити Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах

Кремлівська пропаганда цього тижня через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки. Цього разу, зокрема, про «марність» підтримки України Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Так, співзасновник групи Pink Floyd Роджер Уотерс в інтерв'ю CNN звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він «не намагається вмовити президента України Володимира Зеленського» сісти за стіл перемовин із Росією. Також співак додав, що нібито НАТО «спровокувало» російського диктатора Володимира Путіна на війну з Україною.

Крім того, американський журналіст Б. Свонн наполягає на тому, що громадяни США «даремно платять за «демократію» в Україні» і нібито санкції проти РФ «не діють».

Також видання The American Conservative опублікувало матеріал відомого своєю співзвучною пропаганді РФ риторикою експерта Дуг Бендоу, в якому той наголошує, що заклики Зеленського про визнання Росії державою-спонсором тероризму нібито «лише ускладнюють перемовини з Кремлем».

У Раді нацбезпеки й оборони пояснюють, що на тлі успіхів українських військових ворог намагається тимчасово «заморозити» конфлікт, змусивши Україну сісти за стіл перемовин на вигідних для Москви умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запоріжжі, у тимчасово окупованому Енергодарі, загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти.

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Теги: США війна дезінформація РНБО

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