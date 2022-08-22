Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
Росіяни розхвилювалися через акцію в українському супермаркеті
фото з відкритих джерел

Українці чекають на кримські вина, росіян це роздратувало

Мережа супермаркетів «Ашан» узялася дратувати росіян. Так, у одному з магазинів у Києві покупці помітили стелаж із написом «Кримські вина». Він, щоправда, поки що порожній. «Полиці чекають. І ми чекаємо. Віримо в українських героїв», – свідчить напис на стелажі.

Знімок полиць київського супермаркету потрапив у російський telegram-канал «Новости Крыма» та спричинив справжню істерику в коментарях. Росіяни почали масово писати, що Крим – це Росія, а кримське вино – «не для хохлів».

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті фото 1

«Пусть пьют дешёвый итальянский шмурдяк», «Вот это они в себя поверили, идиоты», «»Крым – Россия!», – ідеться у коментарях.

Українців, які своєю чергою, обговорюють фото у Facebook, маркетинговий хід розважив та розчулив.

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті фото 1

Тим паче, що, окрім кримського вина, українські магазини чекають також на «Артемсіль» та томатну пасту «Чумак». 

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті фото 3

«До сліз», «Реву», «Дуже», – пишуть вони в коментарях.

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті фото 4

Нагадаємо, мережа супермаркетів «МегаМаркет» наразилася на критику через надмірне використання пластикової упаковки для фруктів та овочів. 

Раніше повідомлялося, що відома мережа супермаркетів здивувала цінами на абрикоси. Дороговизну окремих овочів та фруктів у «Сільпо» намагаються замаскувати за допомогою хитрих маркетингових ходів. 

Також відомо, що попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема на фрукти та овочі. 

Читайте також: Як бути без «Чумака», Sandora та херсонських кавунів? Інтерв'ю з директором мережі Novus

 

Теги: Крим акція війна реклама вино супермаркет

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банк, який обслуговує калінінградський транзит, планує припинити операції з Росією
Транзит товарів між Росією і Калінінградом знову опинився під загрозою
28 липня, 13:02
Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі
В Україні відновлюється робота ринків капіталу та товарних ринків
4 серпня, 17:59
Від початку війни РФ проти України США суттєво скоротили торгівлю з РФ
Імпорт російських товарів у США упав до мінімуму за 18 років
9 серпня, 06:59

Події в Україні

Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
ЗСУ показали, як підірвали міст на окупованій території Донеччини (відео)
ЗСУ показали, як підірвали міст на окупованій території Донеччини (відео)
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
Терористи оголосили «загальну мобілізацію» в «ЛНР»
ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби
ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби
Вибухи в Севастополі. Окупанти висунули версію подій
Вибухи в Севастополі. Окупанти висунули версію подій
Мешканці Севастополя повідомили про вибухи у місті
Мешканці Севастополя повідомили про вибухи у місті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
36K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому український суд такий добрий?
19K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
18K
Пропагандист Соловйов нарешті визнав, ким він є насправді (відео)
15K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
14K
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)

Новини

США готуються закупити дрони Switchblade для України
Сьогодні, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Сьогодні, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Сьогодні, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту