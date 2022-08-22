Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті

Росіяни розхвилювалися через акцію в українському супермаркеті

Українці чекають на кримські вина, росіян це роздратувало

Мережа супермаркетів «Ашан» узялася дратувати росіян. Так, у одному з магазинів у Києві покупці помітили стелаж із написом «Кримські вина». Він, щоправда, поки що порожній. «Полиці чекають. І ми чекаємо. Віримо в українських героїв», – свідчить напис на стелажі.

Знімок полиць київського супермаркету потрапив у російський telegram-канал «Новости Крыма» та спричинив справжню істерику в коментарях. Росіяни почали масово писати, що Крим – це Росія, а кримське вино – «не для хохлів».

«Пусть пьют дешёвый итальянский шмурдяк», «Вот это они в себя поверили, идиоты», «»Крым – Россия!», – ідеться у коментарях.

Українців, які своєю чергою, обговорюють фото у Facebook, маркетинговий хід розважив та розчулив.

Тим паче, що, окрім кримського вина, українські магазини чекають також на «Артемсіль» та томатну пасту «Чумак».

«До сліз», «Реву», «Дуже», – пишуть вони в коментарях.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «МегаМаркет» наразилася на критику через надмірне використання пластикової упаковки для фруктів та овочів.

Раніше повідомлялося, що відома мережа супермаркетів здивувала цінами на абрикоси. Дороговизну окремих овочів та фруктів у «Сільпо» намагаються замаскувати за допомогою хитрих маркетингових ходів.

Також відомо, що попри те, що зараз триває сезон збору врожаю, в багатьох країнах світу відзначається зростання цін, зокрема на фрукти та овочі.