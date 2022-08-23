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Стало відомо, скільки РФ платить гауляйтерам у Маріуполі за зраду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки РФ платить гауляйтерам у Маріуполі за зраду
Колаборантам заборонили заселятися в крадене житло
фото з відкритих джерел

Гауляйтери допомогли вбити понад 22 тис. цивільних за 17 тис. грн на місяць

Зрадники України у Маріуполі отримують від росіян скромне фінансування. І не мають права на крадене житло. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Заступники голови окупаційної адміністрації в Маріуполі  вся ця шістка мраzот отримує заробітну платню в розмірі 35 тис. рублів. А ще зараз і по рукам за крадіжки та схеми від МГБ та ФСБ. Окрім того, їм офіційно повідомили, що якщо навіть подумають заселитись в нові квартири, то втратять голову. Буквально», – йдеться в повідомленні. 

Тобто, гауляйтери допомогли знищити Маріуполь та вбити понад 22 тисячі цивільних за 17 тис. грн на місяць.

«Так виглядають сучасна історія Іуди», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю.

Окупанти тим часом займають квартири у вцілілих після їхніх же обстрілів будинках.

Крім того, у захопленому окупантами Маріуполі здійснено спробу замаху на життя призначеного окупантами «мера» міста Костянтина Іващенка. У момент під'їзду гауляйтера Костянтина Іващенка до Маріупольського зоопарку спрацював вибуховий пристрій.

Теги: війна в Україні росія Маріуполь

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