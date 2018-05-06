Рятувальники оприлюднили нові дані про стан арсеналу у Балаклії
- Сьогодні, 09:54
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Пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області локалізовано
Станом на 7 годину 6 травня, на технічній території військової частини «65 Арсенал» ситуація контрольована, місцями спостерігається незначне тління. Вибухів боєприпасів не спостерігається. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Авіацією ДСНС 5 травня здійснено 19 скидів води (з початку робіт 42 скиди).
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 82 чоловіки та 15 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 4 чоловіки особового складу, 1 одиниця техніки та 1 вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм.
Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.
Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.
Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.
Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.
Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.
Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.
Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.
Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.
Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.