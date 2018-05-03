  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На складі боєприпасів в Балаклії знову пожежа і чути вибухи

    Спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа
    У Балаклії Харківської області ймовірно сталося загоряння після планового підриву боєприпасів. Про це повідомляють місцеві видання. [READ_MORE] «За словами мера Балаклії, спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа і вибухи снарядів», — йдеться у повідомленні. У Державній службі з
    • Сьогодні, 14:37
    • Розсилка

    Спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа

    У Балаклії Харківської області ймовірно сталося загоряння після планового підриву боєприпасів.

    Про це повідомляють місцеві видання.

    Читайте також

    «За словами мера Балаклії, спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа і вибухи снарядів», — йдеться у повідомленні.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію, про те, що на складах почалася пожежа.

    Крім того, як пишуть ЗМІ - на території військового арсеналу знову чути вибухи.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.

    Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

    Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

    Читайте також
    Харків пожежа боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ