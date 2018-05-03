На складі боєприпасів в Балаклії знову пожежа і чути вибухи
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Спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа
У Балаклії Харківської області ймовірно сталося загоряння після планового підриву боєприпасів.
Про це повідомляють місцеві видання.
«За словами мера Балаклії, спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа і вибухи снарядів», — йдеться у повідомленні.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію, про те, що на складах почалася пожежа.
В г. #Балаклея (Харьковская обл.) опять слышны взрывы. Возможно, горит военная база. pic.twitter.com/4QPyU0ipnT— Слобожанин (@slobozhanyn) 3 травня 2018 р.
Крім того, як пишуть ЗМІ - на території військового арсеналу знову чути вибухи.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.
Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.
Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.
Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.
Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.