На складі боєприпасів в Балаклії знову пожежа і чути вибухи

Спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа

У Балаклії Харківської області ймовірно сталося загоряння після планового підриву боєприпасів. Про це повідомляють місцеві видання. [READ_MORE] «За словами мера Балаклії, спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа і вибухи снарядів», — йдеться у повідомленні. У Державній службі з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа

У Балаклії Харківської області ймовірно сталося загоряння після планового підриву боєприпасів.

Про це повідомляють місцеві видання.

«За словами мера Балаклії, спочатку був плановий підрив снарядів, після цього на арсеналі почалася пожежа і вибухи снарядів», — йдеться у повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію, про те, що на складах почалася пожежа.

Крім того, як пишуть ЗМІ - на території військового арсеналу знову чути вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.