Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії

Пожежу намагаються загасити за допомогою двох пожежних танків, а також інженерної машини розгородження

У Балаклії Харківської області під час знешкодження снарядів, які не розірвалися під час надзвичайної події 2017 року, виникло загоряння сухої трави та почалася пожежа. [READ_MORE] Про це повідомляє у Facebook прес-служба Генштабу ЗСУ. «3 травня о 13:35 унаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у



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Пожежу намагаються загасити за допомогою двох пожежних танків, а також інженерної машини розгородження

У Балаклії Харківської області під час знешкодження снарядів, які не розірвалися під час надзвичайної події 2017 року, виникло загоряння сухої трави та почалася пожежа.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Генштабу ЗСУ.

«3 травня о 13:35 унаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа», - йдеться у повідомленні.

За твердженням Генштабу, пожежу намагаються загасити за допомогою двох пожежних танків, а також інженерної машини розгородження.

Усіх фахівців, які здійснювали розмінування, евакуювали.

Зокрема Цензор.нет із посиланням на офіцерів арсеналу підтвердив цю інформацію.

«За словами офіцерів арсеналу, поблизу арсеналу горить поле, в ньому вибухають снаряди, які розлетілися під час катастрофи 2016 року. До сих робота з прибирання боєприпасів не завершена, вибухи тривають. За годину кілька вибухів. На даний момент на арсеналі вціліла тільки невеличка частина боєприпасів, укритих у п'яти бетонних сховищах, уцілілих після вибуху», - пише видання.

Як повідомили в поліції, на даний момент евакуація з Балаклія не проводиться. З міста випускають всіх, а в пускають тільки бронемашини, та в деяких випадках людей, які їдуть за родичами.

Окрім того, на цей час працівники поліції перекрили рух транспорту в напрямку Балалклії. Кордон поліцейських стоїть біля села Яковенкове, що в кількох кілометрах від арсеналу. Правоохоронці пропускають далі тільки спеціальний транспорт і місцевих мешканців, які повертаються до домівок за речами.

Автотранспорт, який мав їхати в Балаклію, не пропускають. Вантажівки вишикувалися вздовж дороги.

Вибухи на території арсеналу продовжуються. На цей час чути приблизно 1 вибух на 2 хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Балаклії знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.