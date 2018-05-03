У Балаклію направили ще два пожежні танки

До місця інциденту доправили оперативну робочу групу від ЗСУ та Міноборони України

Станом на 19:00 на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще 2 пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. «На даний час на місці події працюють 4 пожежних розрахунки від



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До місця інциденту доправили оперативну робочу групу від ЗСУ та Міноборони України

Станом на 19:00 на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області додатково направлено ще 2 пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

«На даний час на місці події працюють 4 пожежних розрахунки від Збройних Сил країни та 6 - від ДСНС. Для ліквідації пожежі залучено 2 пожежні танки, інженерну машину розгородження, 8 пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Також додатково направлено ще 2 пожежні танки. Здійснюється повітряна розвідка за допомогою вертольота, залучено підрозділи Військової служби правопорядку у ЗС України для оточення території», – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає.

До місця інциденту доправили оперативну робочу групу від ЗСУ та Міноборони України.

«Наразі є задимлення території, проте осередків пожежі не спостерігається», – прокоментували у Генштабі ЗСУ.

Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га.

Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.