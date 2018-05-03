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    У Балаклію на гасіння пожежі відрядили авіацію

    У Балалкії на арсеналі видно загоряння заввишки у кілька метрів
    У Харківській області до ліквідації пожежі на технічній території військового арсеналу в Балаклії направили пожежну авіацію. [READ_MORE] Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, пише «Депо.Харків». За відомостями співрозмовника агентства, «критичної ситуації в Балаклії немає, загрози місту
    • Сьогодні, 18:07
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    У Балалкії на арсеналі видно загоряння заввишки у кілька метрів

    У Харківській області до ліквідації пожежі на технічній території військового арсеналу в Балаклії направили пожежну авіацію.

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    Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, пише «Депо.Харків».

    За відомостями співрозмовника агентства, «критичної ситуації в Балаклії немає, загрози місту немає».

    «Горить трава біля складів. Її тримають на відстані, до складів не підпускають», - зазначив співрозмовник.

    Зараз керівництво ДСНС направило в Балаклію пожежний літак і вертоліт. «Поодинокі вибухи - це неприбрані боєприпаси з минулого разу, які залишилися в траві», - наголосило джерело.

    Також повідомляється, що незважаючи на намагання загасити загоряння, з території арсеналу чути вибухи та видно величезне полум'я.

    Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

    Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. 

    Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

    Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

    Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.


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