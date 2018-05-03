У Балаклію на гасіння пожежі відрядили авіацію
- Сьогодні, 18:07
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У Балалкії на арсеналі видно загоряння заввишки у кілька метрів
У Харківській області до ліквідації пожежі на технічній території військового арсеналу в Балаклії направили пожежну авіацію.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, пише «Депо.Харків».
За відомостями співрозмовника агентства, «критичної ситуації в Балаклії немає, загрози місту немає».
«Горить трава біля складів. Її тримають на відстані, до складів не підпускають», - зазначив співрозмовник.
Зараз керівництво ДСНС направило в Балаклію пожежний літак і вертоліт. «Поодинокі вибухи - це неприбрані боєприпаси з минулого разу, які залишилися в траві», - наголосило джерело.
Також повідомляється, що незважаючи на намагання загасити загоряння, з території арсеналу чути вибухи та видно величезне полум'я.
Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.
Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.
Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.
Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.
Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.
Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.
Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.