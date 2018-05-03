Пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га

О 16:50 до гасіння пожежі приступила авіація

У Балаклії на Харківщіні, де сьогодні сталося загоряння та вибухи боєприпасів, наразі від ДСНС працює 37 одиниць техніки та 150 бійців. [READ_MORE] Про це повідомили у ДСНС України в Харківській області. За даними служби, площа, на якій сталося загорання сухої трави з подальшими вибухами боєприпасів у Балаклії, складає близько 35 га.



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О 16:50 до гасіння пожежі приступила авіація

У Балаклії на Харківщіні, де сьогодні сталося загоряння та вибухи боєприпасів, наразі від ДСНС працює 37 одиниць техніки та 150 бійців.

Про це повідомили у ДСНС України в Харківській області.

За даними служби, площа, на якій сталося загорання сухої трави з подальшими вибухами боєприпасів у Балаклії, складає близько 35 га.

Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.

Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.