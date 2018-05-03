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    Пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га

    О 16:50 до гасіння пожежі приступила авіація
    У Балаклії на Харківщіні, де сьогодні сталося загоряння та вибухи боєприпасів, наразі від ДСНС працює 37 одиниць техніки та 150 бійців. [READ_MORE] Про це  повідомили у ДСНС України в Харківській області. За даними служби, площа, на якій сталося загорання сухої трави з подальшими вибухами боєприпасів у Балаклії, складає близько 35 га.
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    О 16:50 до гасіння пожежі приступила авіація

    У Балаклії на Харківщіні, де сьогодні сталося загоряння та вибухи боєприпасів, наразі від ДСНС працює 37 одиниць техніки та 150 бійців.

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    Про це  повідомили у ДСНС України в Харківській області.

    За даними служби, площа, на якій сталося загорання сухої трави з подальшими вибухами боєприпасів у Балаклії, складає близько 35 га.

    Залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

    Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.

    Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. 

    Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.

    Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

    Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

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