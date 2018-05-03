Вибухи на арсеналі в Балаклії: з будинків і шкіл евакуюють людей

Нічого позаштатного, як в 2017 році, не буде, - запевнив співробітник військової частини

Причиною загоряння трави поблизу артилерійських складів під Балаклією у Харківській області сталося через вибух снаряда під час його знешкодження. Про це пише УНН з посиланням на поінформоване джерело. «За попередніми даними, загоряння трави сталося через вибух снаряду під час його знешкодження за межами складів», - сказав



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Нічого позаштатного, як в 2017 році, не буде, - запевнив співробітник військової частини

Причиною загоряння трави поблизу артилерійських складів під Балаклією у Харківській області сталося через вибух снаряда під час його знешкодження. Про це пише УНН з посиланням на поінформоване джерело.

«За попередніми даними, загоряння трави сталося через вибух снаряду під час його знешкодження за межами складів», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що постраждалих немає.

Крім того, місцеві медіа пишуть, що про вибухи попереджали. Але через певні помилки під час здійснення цих планових вибухів, сталося ще кілька неконтрольованих вибухів та пожежа.

Джерело в Міноборони підтвердило щонайменше 20 вибухів, пише InfoResist.

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Своєю чергою KharkivToday, посилаючись на місцевих мешканців, пише, що над військовою частиною стоїть величезний стовп чорного диму.

Отже за однією з версій, загорілася трава, її почав гасити пожежний танк і наїхав на снаряд. За другою версією, були планові заходи, під час яких трапилася НП, пише видання.

«Спочатку загорілася трава. Потім почали вибухати снаряди, які залишалися на полі частини. Нічого позаштатного, як в 2017 році, не буде», - запевнив співробітник частини.

Наразі з дитсадка почали евакуювати дітей, були припинені заняття в школі, людей евакуюють з довколишніх будинків, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.

Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. Нагадаємо, у ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.