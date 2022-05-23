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    Події в Україні

    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)

    Росіяни продовжують гатити по Сумщині - Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)
    Росіяни продовжують гатити по Сумщині
    фото: ДСНС

    Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки

    У ніч на 23 травня рашисти вкотре здійснювали ракетні обстріли Сумської області. Фото наслідків нічного обстрілу показали на своїй сторінці у Facebook рятувальники.

    «23 травня до Служби порятунку «101» надійшли повідомлення про необхідність надання допомоги жителям м. Білопілля, яке постраждало внаслідок ворожих ударів. Рятувальники, що прибули за викликом, проводили аварійно-відновлювальні та невідкладні роботи в пошкоджених оселях та будівлях приватного сектору», йдеться в повідомленні.

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    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)
    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)
    фото: ДСНС

    З фото видно, що внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

    Зазначається, що співробітники ДСНС здійснили розбір частково зруйнованих житлових будинків та господарчих споруд. А також провели роботи по відновленню доступу до тих помешкань громадян, вхід до яких, було заблоковано уламками.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. З території РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

    Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

    Як відомо, обстріли Сумщини з російської території відбувають майже кожен день. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)