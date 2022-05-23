Рятувальники показали руйнівні наслідки ракетного удару по Сумщині (фото, відео)

Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки

У ніч на 23 травня рашисти вкотре здійснювали ракетні обстріли Сумської області. Фото наслідків нічного обстрілу показали на своїй сторінці у Facebook рятувальники.

«23 травня до Служби порятунку «101» надійшли повідомлення про необхідність надання допомоги жителям м. Білопілля, яке постраждало внаслідок ворожих ударів. Рятувальники, що прибули за викликом, проводили аварійно-відновлювальні та невідкладні роботи в пошкоджених оселях та будівлях приватного сектору», – йдеться в повідомленні.

З фото видно, що внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

Зазначається, що співробітники ДСНС здійснили розбір частково зруйнованих житлових будинків та господарчих споруд. А також провели роботи по відновленню доступу до тих помешкань громадян, вхід до яких, було заблоковано уламками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. З території РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Як відомо, обстріли Сумщини з російської території відбувають майже кожен день. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.