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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки на вихідних

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    Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки на вихідних

    13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки - ДСНС

    В Україні у суботу та неділю, 13-14 липня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    У відомстві зазначили, що за даними Укргідрометцентру, 13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, 13липня в Україні збережеться прохолодна погода і дощі.

    Раніше повідомлялося, що в західних, північних і центральних областях України вихідними 13-14 липня пройдуть короткочасні дощі та грози.

    Крім того, місяць червень 2019 року в Києві став найтеплішим за всі 139 років спостережень.

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    ДСНС пожежна небезпека рятувальники Україна
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