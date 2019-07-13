Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежонебезпеки на вихідних



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13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки - ДСНС

В Україні у суботу та неділю, 13-14 липня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що за даними Укргідрометцентру, 13-14 липня у Вінницькій, Черкаській, більшості районів Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, східних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 13липня в Україні збережеться прохолодна погода і дощі.

Раніше повідомлялося, що в західних, північних і центральних областях України вихідними 13-14 липня пройдуть короткочасні дощі та грози.

Крім того, місяць червень 2019 року в Києві став найтеплішим за всі 139 років спостережень.