Сьогодні в Україні збережеться прохолодна погода і дощі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У п’ятницю вдень майже у всіх областях можливий короткочасний дощ та грози

В Україні сьогодні, 12 липня, вдень можливі короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни до 26°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°», - повідомляють синоптики.

У Києві та області уночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, на Київщині також можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Раніше синоптик розповіла, скільки в Україні ще протримається осіння погода.