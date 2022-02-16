На Київщині водій збив хлопчика з батьком

Пішоходи переходили дорогу в недозволеному місці

У місті Кагарлик 56-річний водій автівки Skoda Octavia збив 7-річного хлопчика Про це повідомляє Національна поліція Київської області

У поліції розповідають, що водій здійснив наїзд на дитину у місті Кагарлик. Хлопчик разом із батьком переходив проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Під час аварії 7-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та доставлений до медичного закладу. Батько дитини не постраждав.

Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Нещодавно, у Шевченківському районі столиці трапилося ДТП за участю трьох автомобілів.

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