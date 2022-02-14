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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів

    Через можливе підтоплення рятувальники оголосили І рівень небезпеки &ndash; жовтий - Рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів
    Через можливе підтоплення рятувальники оголосили І рівень небезпеки – жовтий
    фото: konkurent.ua

    На річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0.1-0.5 м

    Рівень води у водоймах України 14 лютого продовжить підійматися, зокрема на річках басейну Прип’яті. У зв'язку з чим можливі затоплення заплавних територій. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «14 лютого на річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0.1-0.5 м», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок чого, за даними рятувальників, місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

    Нагадаємо, в Україні в понеділок, 14 лютого, прогнозують значне потепління. Температура повітря вдень підніметься до + 8 градусів. А вночі очікується мороз до -13.

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    Теги: ДСНС вода рятувальники річка потоп повітря весна
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    Рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів