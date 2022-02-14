Рятувальники попередили про небезпеку: річки почали виходити з берегів

Через можливе підтоплення рятувальники оголосили І рівень небезпеки – жовтий

На річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0.1-0.5 м

Рівень води у водоймах України 14 лютого продовжить підійматися, зокрема на річках басейну Прип’яті. У зв'язку з чим можливі затоплення заплавних територій. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«14 лютого на річках басейну Прип’яті продовжиться підйом рівнів води на 0.1-0.5 м», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого, за даними рятувальників, місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій. Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, в Україні в понеділок, 14 лютого, прогнозують значне потепління. Температура повітря вдень підніметься до + 8 градусів. А вночі очікується мороз до -13.