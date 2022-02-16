Глава Нацполіції розповів про унікальну ситуацію, що склалась на дорогах перед «вторгненням»

Вперше в Україні за добу ніхто не загинув у ДТП

Вперше за багато років за добу в Україні не було зафіксовано жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). А за два дні число ДТП скоротилося на 46% відносно до попередніх даних. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на спецмарафоні до Дня єднання.

«Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП», – зазначив він.

Як наголосив Клименко, за понеділок і вівторок число ДТП у країні скоротилося майже наполовину.

Нагадаємо, на тлі інформаційного нагнітання з приводу можливого вторгнення Росії особовий склад Національної поліції України перейшов на посилений режим до 19 лютого.

Зокрема, збільшено кількість патрулів на вулицях, розгорнуто додаткові ситуативні центри, взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування.

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