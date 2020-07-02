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    Події в Україні

    Рятувальники попереджають про підйом води у Дністрі та затоплення траси Одеса-Рені

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    Повінь може затопити&nbsp;городи та сільськогосподарські угіддя в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області - Рятувальники попереджають про підйом води у Дністрі та затоплення траси Одеса-Рені
    Повінь може затопити городи та сільськогосподарські угіддя в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області

    Очікується підвищення рівня води у річці Дністер до 155-165 см у Біляївському районі на Одещині

    На Одещині біля села Маяки у Біляївському районі сьогодні, 2 липня, очікується підйом води у річці Дністер у зв'язку із сильними дощами. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Рятувальники попереджають про можливе затоплення міста та села.

    «Наразі у річці Дністер рівень води в створі поста с.Маяки становить 147 см, однак через зливи очікується підвищення до 155 - 165 см над нулем поста. Внаслідок чого можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, а також городів та сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов, підвищення рівнів води очікуються на річках басейну Прип'яті на 0.1- 0.5 м над рівнями.

    Можливе підтоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнівському районі та річки Вижівка у Старовижівському районі Волинської області.

    Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 30 червня, через зливу затопило частину вулиць.

    Ще 30 червня потужні зливи перетворили Миколаївщину на велику водойму.

    Як повідомлялося, через паводок на західній Україні досі підтоплені понад пів тисячі будинків.

    У Чернівцях оцінили збитки від повені у майже 21 млн грн.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

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