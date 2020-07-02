Рятувальники попереджають про підйом води у Дністрі та затоплення траси Одеса-Рені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повінь може затопити городи та сільськогосподарські угіддя в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області

Очікується підвищення рівня води у річці Дністер до 155-165 см у Біляївському районі на Одещині

На Одещині біля села Маяки у Біляївському районі сьогодні, 2 липня, очікується підйом води у річці Дністер у зв'язку із сильними дощами. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники попереджають про можливе затоплення міста та села.

«Наразі у річці Дністер рівень води в створі поста с.Маяки становить 147 см, однак через зливи очікується підвищення до 155 - 165 см над нулем поста. Внаслідок чого можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, а також городів та сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка в Одеській області», - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ускладнення погодних умов, підвищення рівнів води очікуються на річках басейну Прип'яті на 0.1- 0.5 м над рівнями.

Можливе підтоплення присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах річки Прип'ять у Ратнівському районі та річки Вижівка у Старовижівському районі Волинської області.

Нагадаємо, в Одесі у вівторок, 30 червня, через зливу затопило частину вулиць.

Ще 30 червня потужні зливи перетворили Миколаївщину на велику водойму.

Як повідомлялося, через паводок на західній Україні досі підтоплені понад пів тисячі будинків.

У Чернівцях оцінили збитки від повені у майже 21 млн грн.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.