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    Паводок на західній Україні: досі підтоплені понад пів тисячі будинків

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    Від паводку постраждали 349 населених пунктів у західних областях України - Паводок на західній Україні: досі підтоплені понад пів тисячі будинків
    Від паводку постраждали 349 населених пунктів у західних областях України

    Ліквідація наслідків паводку триває

    На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

    У 70 населених пунктах (було 349) підтоплено 550 будинків (було 14456):\

    • Івано-Франківська область 42,
    • Чернівецька 19,
    • Львівська 2,
    • Тернопільській 7.

    Також підтопленим лишається один об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18).

    Затоплено 831 підвал (було 7225):

    • Івано-Франківська 574,
    • Чернівецька 217,
    • Тернопільська 34,
    • Львівська 6.

    Підтоплено 1898 присадибних ділянок (було 22 тис. 182):

    • Івано-Франківська 1008,
    • Чернівецька 679,
    • Тернопільська 209,
    • Львівська 2.

    Зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2):

    • Івано-Франківська 149 км,
    • Чернівецька 1,4 км,
    • Львівська 0,08 км.

    Також зруйновано 83 мости (було 95):

    • Івано-Франківська область 81,
    • Львівська 1,
    • Чернівецька 1.

    Пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265).

    Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт 2523 особи, протягом доби відкачано 32,904 тис. куб. м води (з початку робіт – 183,244 тис. куб. м.

    Доставлено для населення 120 кг продуктів харчування.

    Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чол. та 291 од. техніки, з них 2 гелікоптери.

    До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

    Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

    Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

    Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.

    стихійні лиха ДСНС Україна паводок
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