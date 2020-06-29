Паводок на західній Україні: досі підтоплені понад пів тисячі будинків



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Від паводку постраждали 349 населених пунктів у західних областях України

Ліквідація наслідків паводку триває

На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).

У 70 населених пунктах (було 349) підтоплено 550 будинків (було 14456):\

Івано-Франківська область 42,

Чернівецька 19,

Львівська 2,

Тернопільській 7.

Також підтопленим лишається один об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18).

Затоплено 831 підвал (було 7225):

Івано-Франківська 574,

Чернівецька 217,

Тернопільська 34,

Львівська 6.

Підтоплено 1898 присадибних ділянок (було 22 тис. 182):

Івано-Франківська 1008,

Чернівецька 679,

Тернопільська 209,

Львівська 2.

Зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2):

Івано-Франківська 149 км,

Чернівецька 1,4 км,

Львівська 0,08 км.

Також зруйновано 83 мости (було 95):

Івано-Франківська область 81,

Львівська 1,

Чернівецька 1.

Пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265).

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт 2523 особи, протягом доби відкачано 32,904 тис. куб. м води (з початку робіт – 183,244 тис. куб. м.

Доставлено для населення 120 кг продуктів харчування.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чол. та 291 од. техніки, з них 2 гелікоптери.

До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.