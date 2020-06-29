Паводок на західній Україні: досі підтоплені понад пів тисячі будинків
Ліквідація наслідків паводку триває
На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).
У 70 населених пунктах (було 349) підтоплено 550 будинків (було 14456):\
- Івано-Франківська область 42,
- Чернівецька 19,
- Львівська 2,
- Тернопільській 7.
Також підтопленим лишається один об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18).
Затоплено 831 підвал (було 7225):
- Івано-Франківська 574,
- Чернівецька 217,
- Тернопільська 34,
- Львівська 6.
Підтоплено 1898 присадибних ділянок (було 22 тис. 182):
- Івано-Франківська 1008,
- Чернівецька 679,
- Тернопільська 209,
- Львівська 2.
Зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2):
- Івано-Франківська 149 км,
- Чернівецька 1,4 км,
- Львівська 0,08 км.
Також зруйновано 83 мости (було 95):
- Івано-Франківська область 81,
- Львівська 1,
- Чернівецька 1.
Пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265).
Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт 2523 особи, протягом доби відкачано 32,904 тис. куб. м води (з початку робіт – 183,244 тис. куб. м.
Доставлено для населення 120 кг продуктів харчування.
Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чол. та 291 од. техніки, з них 2 гелікоптери.
До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.
Як відомо, 27 червня глава МВС Арсен Аваков заявив, що гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.
Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.
Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.
Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.