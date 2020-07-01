Паводок на Буковині пошкодив 35 газопроводів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повінь на Буковині

Найскладніша ситуація з відновленням газопостачання у Кіцманському районі

Через паводки, які спричинили сильні дощі, в Чернівецькій області пошкоджено 35 газопроводів, які знаходяться у державній власності та місцевих громад. Це підземні та наземні мережі, а також газогін, що проходять через річку Черемош. Про це повідомила пресслужба компанії «Чернівцігаз».

Ступінь шкоди, нанесеної критичній інфраструктурі області обраховується. За попередніми даними мова йде орієнтовно про збитки в розмірі 11 млн грн.

Понад 500 фахівців «Чернівцігазу» та 28 одиниць спецтехніки працюють в посиленому режимі, здійснюючи ремонти та пуски газу до осель буковинців. Розмиті дороги, завали із хмизу та дерев ускладнюють доступ до місць пошкоджень газопроводів.

Газовикам вдалося відновити газопостачання до п’яти сіл Кіцманського району. Досі без газопостачання залишаються понад 7 тисяч домогосподарств у 19 населених пунктах Кіцманського та Вижницького районів області.

Найскладніша ситуація з відновленням газопостачання у Кіцманському районі. Адже через пошкодження магістрально газопроводу Оператора ГТС «Укртрансгазу», що проходить через річку Черемош, без газопостачання залишаються 9 населених пунктів – це м. Вашківці та с. Бабино, Вали, Карапчів, Брусниця, Кальнівці, Зеленів, Чортория та Нижні Станівці.

«Наша компанія, як оператор ГРМ здійснює всі необхідні роботи по відновленню розподільних газопроводів ще в 10 населених пунктах. Проте, відновлення газопостачання, до цих 9 сіл, залежить від того, як швидко «Укртрансгаз» відремонтує пошкоджений магістральний газопровід. Загалом мова йде про забезпечення газопостачання 3,6 тис. споживачів газу. Наразі, інформація по термінах виконання робіт «Укртрансгазом» в нас відсутня», - розповідає технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

Компанія зробить усе можливе, щоб якомога швидше відновити газопостачання. Однак, тариф на розподіл газу АТ «Чернівцігаз» не покриває таких витрат. Компанія уже звернулася до обласної державної адміністрації з пропозицією виділення коштів для відновлення державних мереж та мереж, що належать громадам.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень.