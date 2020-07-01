Потужні зливи перетворили Миколаївщину на велику водойму



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Потужна злива супроводжувалась поривчастим вітром до 28 м\с

Це вже третя велика злива у Миколаєві протягом останнього місяця

Миколаївщиною надвечір 30 червня пройшла потужна злива, що супроводжувалась поривчастим вітром до 28 м\с. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Рятувальники інформують, що за годину потужний дощ перетворив місто на озеро.

«На деяких вулицях вода стояла по пояс, у центрі під воду пішов навіть автобус. Така велика кількість опадів у Миколаєві випадає вже втретє за місяць. І кожного разу міські ливнівки з водою не справляються», - повідомила ТСН.

«Підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області для ліквідації наслідків залучались 5 разів. З підтоплених ділянок автодоріг вилучено 4 автомобілі, прибрано 3 дерева, у тому числі, дерево яке заблокувало під’їзд до міської лікарні №3 м. Миколаєва. Окрім міста допомога надавалась в Арбузинському та Вознесенському районах області», - йдеться у повідомленні.

Всього від ДСНС залучалось 5 одиниць техніки та 20 осіб.

Нагадаємо, у Чернівцях оцінили збитки від повені у майже 21 млн грн.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.