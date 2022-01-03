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    Думки вголос

    Цей рік стане визначальним для української державності

    • Єгор Чернєв

      народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

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    Головна запорука нашого майбутнього&nbsp;&ndash; армія! - Цей рік стане визначальним для української державності
    Головна запорука нашого майбутнього – армія!
    фото: mil.gov.ua

    Вікно можливостей для Путіна звужується

    Момент істини для всіх нас наступить вже дуже скоро.

    Але, спираючись на підсумки року, що минає, я з оптимізмом дивлюся на наші перспективи. Вірю, що перемога буде за нами, і ми зможемо відстояти незалежність та суверенітет нашої рідної країни.

    Адже, незважаючи на безліч внутрішніх проблем та скандалів, 2021 рік в історичному розрізі став одним з найуспішних для України на міжнародній арені за весь час нашої незалежності.

    Саме цей рік завершив цілу історичну епоху, у якій Україна вважалася частиною пострадянського простору, і розпочав нову, де Україна є європейською державою, частиною західної цивілізації.

    Вперше в історії західні країни почали говорити не про перепони для вступу України до ЄС та НАТО, а про її невід'ємне право на такий крок

    Безпрецедентна консолідація США та Європи на підтримку України стала абсолютним свідченням того, що вони, нарешті, визнали нас частиною Заходу.

    І, що головніше, – ми самі стали визнавати себе частиною Західного світу. Адже сьогодні вже 67% українців підтримують вступ до ЄС та 59% – до НАТО. Це наш історичний максимум і динаміка зростання продовжується.

    Загалом, це був непростий для нас рік. Але багато чого нам все ж вдалося досягти. Держава стає дійсно цифровою і зручною. ІТ вже з наступного року має всі шанси зрости у рази завдяки Дія Сіті. Десятки адміністративних послуг вже переведено в онлайн, що виключає корупційну складову та позбавляє всіх нас від черг.

    Нам також вдалось консолідувати наших Західних партнерів у питанні просування України в НАТО

    Сьогодні навіть найскептичніші раніше країни готові розглядати питання конкретного плану дій щодо членства для України. А за цим – десятки зустрічей та сотні годин переговорів, зокрема і на парламентському рівні в рамках ПА НАТО та у двосторонніх форматах.

    Головними завданнями, які ми ставили перед собою, окрім членства України в НАТО, було переконати західних колег у необхідності зупинити «Північний потік-2», збільшити військову допомогу Україні та підготувати справді дієві санкції проти Росії на випадок ескалації агресії.

    Наразі я можу зі стриманим оптимізмом констатувати, що всі зусилля не були марними, і хочеться вірити, що у цьому результаті є і частинка моєї роботи.

    Але розслаблятися точно ще не час, у наступному році нам потрібно ще більше активізуватись у відстоююванні національних інтересів України на міжнародній арені. І в цьому я дуже сподіваюсь на вашу підтримку. Адже внутрішня консолідація та єдність у боротьбі з агресором – це не пафосні слова для ефірів, це нагальна необхідність.

    Вірю в нас, вірю в Україну! З Новим роком! Миру та перемоги!

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    Джерело: блог Єгора Чернєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: незалежність держава Україна влада суверенітет
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    Цей рік стане визначальним для української державності