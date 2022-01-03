Цей рік стане визначальним для української державності
Вікно можливостей для Путіна звужується
Момент істини для всіх нас наступить вже дуже скоро.
Але, спираючись на підсумки року, що минає, я з оптимізмом дивлюся на наші перспективи. Вірю, що перемога буде за нами, і ми зможемо відстояти незалежність та суверенітет нашої рідної країни.
Адже, незважаючи на безліч внутрішніх проблем та скандалів, 2021 рік в історичному розрізі став одним з найуспішних для України на міжнародній арені за весь час нашої незалежності.
Саме цей рік завершив цілу історичну епоху, у якій Україна вважалася частиною пострадянського простору, і розпочав нову, де Україна є європейською державою, частиною західної цивілізації.
Вперше в історії західні країни почали говорити не про перепони для вступу України до ЄС та НАТО, а про її невід'ємне право на такий крок
Безпрецедентна консолідація США та Європи на підтримку України стала абсолютним свідченням того, що вони, нарешті, визнали нас частиною Заходу.
І, що головніше, – ми самі стали визнавати себе частиною Західного світу. Адже сьогодні вже 67% українців підтримують вступ до ЄС та 59% – до НАТО. Це наш історичний максимум і динаміка зростання продовжується.
Загалом, це був непростий для нас рік. Але багато чого нам все ж вдалося досягти. Держава стає дійсно цифровою і зручною. ІТ вже з наступного року має всі шанси зрости у рази завдяки Дія Сіті. Десятки адміністративних послуг вже переведено в онлайн, що виключає корупційну складову та позбавляє всіх нас від черг.
Нам також вдалось консолідувати наших Західних партнерів у питанні просування України в НАТО
Сьогодні навіть найскептичніші раніше країни готові розглядати питання конкретного плану дій щодо членства для України. А за цим – десятки зустрічей та сотні годин переговорів, зокрема і на парламентському рівні в рамках ПА НАТО та у двосторонніх форматах.
Головними завданнями, які ми ставили перед собою, окрім членства України в НАТО, було переконати західних колег у необхідності зупинити «Північний потік-2», збільшити військову допомогу Україні та підготувати справді дієві санкції проти Росії на випадок ескалації агресії.
Наразі я можу зі стриманим оптимізмом констатувати, що всі зусилля не були марними, і хочеться вірити, що у цьому результаті є і частинка моєї роботи.
Але розслаблятися точно ще не час, у наступному році нам потрібно ще більше активізуватись у відстоююванні національних інтересів України на міжнародній арені. І в цьому я дуже сподіваюсь на вашу підтримку. Адже внутрішня консолідація та єдність у боротьбі з агресором – це не пафосні слова для ефірів, це нагальна необхідність.
Вірю в нас, вірю в Україну! З Новим роком! Миру та перемоги!
- Витимуть сирени, буде оголошення по радіо та смс. Столична влада пояснила, що буде у разі нападу Росії
- Андрій Крищенко: Киянам бажано завжди мати «тривожну валізу»
- «У Багдаді все спокійно»? Як українська влада готує громадян до війни
- Данілов: біля кордонів України зібралися понад 120 тис. російських військових
- Скільки росіян готові відправити дітей на війну з Україною? Неочікувані результати опитування
- Якщо завтра війна? Кияни розказали, чи готові йти на фронт
Джерело: блог Єгора Чернєва