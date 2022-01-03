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    Після Нового року зросли ціни на овочі

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    Найбільше після Нового року здорожчали огірки - Після Нового року зросли ціни на овочі
    Найбільше після Нового року здорожчали огірки
    фото з відкритих джерел

    Зростання цін не оминуло овочі борщового набору

    Після Нового року в Україні зросли ціни на овочі. Здорожчання торкнулося популярних серед українців овочів борщового набору, болгарського перцю, помідорів, а також огірків. Про це повідомляє ТСН.

    Картопля виросла у ціні на майже гривню: кілограм коштує у середньому 13,6 грн.

    Цибуля здорожчала до 14 грн за кг.

    Кілограм білої капусти коштує понад 27 грн, а синьої – майже 25 грн.

    Морква обійдеться у 11,5 грн/кг.

    Вартість буряка становить понад 15 грн.

    Перець болгарський жовтий здорожчав до майже 90 грн/кг – це на 7 грн більше, ніж у грудні.

    Червоні помідори коштують 44 грн, рожеві – понад 82 грн.

    Найбільше після Нового року здорожчали огірки. Якщо у грудні кілограм коштував близько 50 грн, то від січня – майже 73 грн. До слова, тепличні огірки обійдуться у понад 74 грн, що на 24 грн дорожче, ніж у грудні.

    Нагадаємо, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

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    Теги: ціни Україна овочі
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    Після Нового року зросли ціни на овочі