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    Україну вкриють опади: якою буде погода 4 січня

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    Сьогодні майже в усіх областях буде сиро та похмуро - Україну вкриють опади: якою буде погода 4 січня
    Сьогодні майже в усіх областях буде сиро та похмуро
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У вівторок прогнозують дощі та мокрий сніг

    У вівторок, 4 січня, майже у всіх областях України прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом. Опади розпочнуться вдень та продовжаться до ранку наступного дня. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Температура повітря триматиметься на рівні від +3 до +7, а потім опуститься щонайменше від -6 до -8 градусів за Цельсієм.

    Через різке похолодання на дорогах утвориться ожеледиця, тож синоптики радять бути обережними після погіршення погодних умов.

    Опади обійдуть стороною лише частково північні та центральні області України. Зокрема, сухо буде в таких містах: Київ, Вишгород, Бориспіль, Фастів, Чернігів, Прилуки, Ніжин, Суми, Житомир, Коростень та Овруч.

    Швидкість вітру посилиться від 7 до 12 м/с у всіх регіонах.

    Вдень температура повітря в Україні на півдні – від +6 до +8, на сході – від +3 до +5, у центрі – від +5 до +7, на півночі – від +3 до +6, на заході – від +3 до +5 градусів.

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    Протягом дня у Києві буде вітряна погода без опадів. Опади з досить сильним вітром очікуються ввечері та вночі. Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +5 до +7 тепла, а вночі опуститься до +2 градусів.

    Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи.

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    Теги: прогноз погоди Суми Київ Укргідрометцентр Житомир Чернігів повітря
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    Україну вкриють опади: якою буде погода 4 січня