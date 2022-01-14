Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України

Прапор піднімуть після покращення погодних умов – 17 січня

Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили через погіршення погодних умов. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«Із 10:00 14 січня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може значно пошкодити полотнище прапора. Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня», – сказав Непоп.

Нагадаємо, споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомлялося, 14 січня в Києві сильний штормовий вітер, пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити,

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,

не паркувати поруч із ними автотранспорт.

8 грудня 2021 року крижаний дощ і вітер пошкодив прапор України на київських пагорбах.