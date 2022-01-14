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    Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України

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    Сильний вітер може пошкодити полотнище прапора - Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України
    Сильний вітер може пошкодити полотнище прапора
    фото з відкритих джерел

    Прапор піднімуть після покращення погодних умов – 17 січня

    Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили через погіршення погодних умов. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

    «Із 10:00 14 січня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві. Очікується шквальний вітер із сильними поривами, який може значно пошкодити полотнище прапора. Після покращення погодних умов прапор знову піднімемо. Попередньо – 17 січня», – сказав Непоп.

    Нагадаємо, споруда флагштока в столиці є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

    Як повідомлялося, 14 січня в Києві сильний штормовий вітер, пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити,
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті,
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь,
    • не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    8 грудня 2021 року крижаний дощ і вітер пошкодив прапор України на київських пагорбах.

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    Теги: Київ прапор вітер негода
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    Через ураганний вітер у Києві приспустили найбільший прапор України