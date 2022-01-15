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    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)

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    Вітер пошкодили два легкових авто - Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
    Вітер пошкодили два легкових авто
    фото: ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області/Facebook

    Пориви північно-західного вітру 14 січня досягали 25-30 м/с

    Шквальний вітер валив дерева на дороги Франківщини. Вони пошкодили два припаркованих легкових авто у селі Ценява Коломийського району. Через негоду ніхто не постраждав. Про це інформує Головне Управління ДСНС України у Івано-Франківській області.

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    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)
    фото: ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області/Facebook

    Як повідомляють рятувальники, пориви північно-західного вітру 14 січня досягали 25-30 м/с. Надзвичайникам довелося прибирати 16 повалених дерев. Усього до ліквідації наслідків негоди залучали 12 одиниць техніки та 42 людей.

    Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

    Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.

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    Теги: ДСНС дороги прапор рятувальники вітер негода
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    Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)