Кидав дерева на авто: сильний вітер наробив лиха на Франківщині (фото)

Пориви північно-західного вітру 14 січня досягали 25-30 м/с

Шквальний вітер валив дерева на дороги Франківщини. Вони пошкодили два припаркованих легкових авто у селі Ценява Коломийського району. Через негоду ніхто не постраждав. Про це інформує Головне Управління ДСНС України у Івано-Франківській області.

Як повідомляють рятувальники, пориви північно-західного вітру 14 січня досягали 25-30 м/с. Надзвичайникам довелося прибирати 16 повалених дерев. Усього до ліквідації наслідків негоди залучали 12 одиниць техніки та 42 людей.

Раніше повідомлялося, що увечері в п’ятницю, 14 січня, у багатьох регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, негода зірвала прапор із флагштоку у парку «Ювілейний».

Також головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, 14 січня приспустили через погіршення погодних умов.