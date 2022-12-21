Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
фото ілюстративне

Підставою для проведення перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання обленерго графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 12 операторів системи розподілу електроенергії через скарги споживачів на недотримання графіків відключень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньообленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Полтаваобленерго».

Підставою для проведення перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання обленерго графіків відключень від електропостачання. Зокрема, йдеться про нерівномірність розподілу відключень та про неповідомлення споживачів про відключення (або надання неактуальної інформації).

При цьому найбільше скарг надійшло на «Полтаваобленерго» – від 19 споживачів (включаючи одне колективне звернення), на ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі – по 14 скарг. На «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Тернопільобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго» та «Чернівціобленерго» надійшло по одній скарзі.

Нагадаємо, станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.

Теги: Україна війна електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС працює над збільшенням обсягів електроенергії
Енергетична тривога: ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну
13 грудня, 16:37
Найближчим часом очікуються оптимістичні прогнози
Ситуація зі світлом: до чого готуватися киянам
Сьогодні, 12:58
АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс
В Україні збільшився дефіцит електроенергії – «Укренерго»
18 грудня, 11:31

Суспільство

Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця
Епіфаній вручив Залужному орден святого Юрія Переможця
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина
Михеїлу Саакашвілі – 55 років
Михеїлу Саакашвілі – 55 років
Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України
Головне за ніч: візит Зеленського до США та нові системи ППО для України
В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня
В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня
21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
21 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
52K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
40K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
36K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
28K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
27K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту