Нацкомісія позапланово перевірить 12 обленерго: причина

Підставою для проведення перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання обленерго графіків відключень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки 12 операторів системи розподілу електроенергії через скарги споживачів на недотримання графіків відключень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньообленерго», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Полтаваобленерго».

Підставою для проведення перевірок стали звернення побутових споживачів про недотримання обленерго графіків відключень від електропостачання. Зокрема, йдеться про нерівномірність розподілу відключень та про неповідомлення споживачів про відключення (або надання неактуальної інформації).

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При цьому найбільше скарг надійшло на «Полтаваобленерго» – від 19 споживачів (включаючи одне колективне звернення), на ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі – по 14 скарг. На «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Тернопільобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго» та «Чернівціобленерго» надійшло по одній скарзі.

Нагадаємо, станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками.