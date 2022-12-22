Єдиний державний оператор обленерго можуть віддати людині з орбіти російського олігарха Григоришина

УРМ може сконцентрувати до 60% енергоринку і отримати величезний вплив

Новостворене державне АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ) може очолити менеджер зі структури російського олігарха Костянтина Григоришина, якому належать п’ять українських обленерго. Про це повідомляє Delo.ua.

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За даними видання, йдеться про Михайла Ільницького – чинного директора «Чернігівобленерго», яке належить російському олігарху Григоришину. Цього кандидата можуть лобіювати заступник голови Офіса президента Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, державна компанія УРМ була створена 29 листопада 2022 року як єдиний оператор державних і націоналізованих у російських власників обленерго. В перспективі до управління УРМ мають увійти енергоактиви російських бенефіціарів – самого Григоришина, компаній VS Energy і «Энергетический стандарт».

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Загалом УРМ може сконцентрувати до 60% енергоринку і отримати величезний вплив – відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо. Втім призначення директором Ільницького може тільки посилити вплив російського капіталу на енергетику України в особі Григоришина.

«Замість того, аби позбавити його (Григоришина – ред.) впливу на енергоринок, Офіс президента, схоже, нарощує його. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина – Ільницький», – йдеться в матеріалі.

Малоймовірно, що це потенційне призначення є випадковим. Адже питання функціонування УРМ безпосередньо курують топ-посадовці – заступник голови ОПУ Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко, якого називають одним з ключових «виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в ручне управління».