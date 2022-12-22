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Єдиний державний оператор обленерго можуть віддати людині з орбіти російського олігарха Григоришина

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єдиний державний оператор обленерго можуть віддати людині з орбіти російського олігарха Григоришина
Михайло Ільницький
фото: Суспільне Чернігів

УРМ може сконцентрувати до 60% енергоринку і отримати величезний вплив

Новостворене державне АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ) може очолити менеджер зі структури російського олігарха Костянтина Григоришина, якому належать п’ять українських обленерго. Про це повідомляє Delo.ua.

За даними видання, йдеться про Михайла Ільницького – чинного директора «Чернігівобленерго», яке належить російському олігарху Григоришину. Цього кандидата можуть лобіювати заступник голови Офіса президента Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, державна компанія УРМ була створена 29 листопада 2022 року як єдиний оператор державних і націоналізованих у російських власників обленерго. В перспективі до управління УРМ мають увійти енергоактиви російських бенефіціарів – самого Григоришина, компаній VS Energy і «Энергетический стандарт».

Загалом УРМ може сконцентрувати до 60% енергоринку і отримати величезний вплив – відповідатиме за роботи обленерго, призначення менеджменту, стабілізаційні відключення, ремонти, закупки, тощо. Втім призначення директором Ільницького може тільки посилити вплив російського капіталу на енергетику України в особі Григоришина.

«Замість того, аби позбавити його (Григоришина – ред.) впливу на енергоринок, Офіс президента, схоже, нарощує його. Адже керувати державними і націоналізованими в росіян обленерго, і в самого Костянтина Григоришина, буде менеджер цього самого Григоришина – Ільницький», – йдеться в матеріалі.

Малоймовірно, що це потенційне призначення є випадковим. Адже питання функціонування УРМ безпосередньо курують топ-посадовці – заступник голови ОПУ Ростислав Шурма і Міністр енергетики Герман Галущенко, якого називають одним з ключових «виконавців політики Банкової з переведення енергосистеми в ручне управління».

Теги: Опозиційний блок міністр санкції партії Чернігів Енергоринок Офіс президента Герман Галущенко

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