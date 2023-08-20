У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі

У місцевих пабліках повідомляють, що у Курську сталася атака безпілотника

У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Про це повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві джерела повідомляють, що в місті Курськ сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.

Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення. Російська влада як завжди звинувачує Україну в скоєнні атаки.

«Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», - заявив губернатор Курської області.

Як повідомлялося, у двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак.