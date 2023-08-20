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У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі
Внаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на даху будівлі
фото: скріншот

У місцевих пабліках повідомляють, що у Курську сталася атака безпілотника

У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві джерела повідомляють, що в місті Курськ сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.

Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Зазначається, що щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення. Російська влада як завжди звинувачує Україну в скоєнні атаки.

«Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», - заявив губернатор Курської області.

Як повідомлялося, у двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів. 

Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак.

 

Теги: росія поранення влада літак вибух пожежа

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