У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі
У місцевих пабліках повідомляють, що у Курську сталася атака безпілотника
У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Про це повідомляють росЗМІ.
Місцеві джерела повідомляють, що в місті Курськ сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.
Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.
Зазначається, що щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення. Російська влада як завжди звинувачує Україну в скоєнні атаки.
«Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла», - заявив губернатор Курської області.
Як повідомлялося, у двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів.
Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак.
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