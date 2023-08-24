Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ

РФ звинувачує Україну в терористичних атаках

Країна-терористка РФ заявляє, що у ніч на 24 серпня нібито Україна спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

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Стверджується, що засобами ППО над Брянською областю було знищено два дрони,над Калузькою – один.

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.