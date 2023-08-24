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Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ
Безпілотники літакового типу атакують російські об'єкти
фото ілюстративне

РФ звинувачує Україну в терористичних атаках

Країна-терористка РФ заявляє, що у ніч на 24 серпня нібито Україна спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками. Про це йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Стверджується, що засобами ППО над Брянською областю було знищено два дрони,над Калузькою – один.

Москва заявила про атаку дронів на дві області РФ фото 1

Нагадаємо, уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: росія війна безпілотник

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