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Росіяни кажуть про вибухи у двох областях РФ. У Москві введено режим «Килим» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни кажуть про вибухи у двох областях РФ. У Москві введено режим «Килим» (відео)
Знімок неба після вибуху в Тульській області РФ
фото: t.me/astrapress

Вороже міноборони повідомило про атаку безпілотників

У ніч на 24 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти Внуково і Домодєдово тимчасово зачинилися на прийом і виліт літаків, введено спеціальний режим «Килим» (вводиться, коли в небі фіксують невідомі об'єкти). Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними Astra, в Обнинську Калузької області нібито працювали сили протиповітряної оборони. 

Вибухи чують також і жителі Тульської області.

Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито Україна намагалася вдарити по цивільних об'єктах на території РФ ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200. Ракету начебто виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області. 

На відео нібито потрапив момент знищення української ракети С-200 над Калузькою областю. Відомо, що неподалік цього місця розташований аеродром «Шайківка». Саме звідти піднімаються ворожі бомбардувальники Ту-22М3, якими країна-агресорка регулярно атакує Україну.

Нагадаємо, країна-терористка РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня нібито Україна спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Раніше, вночі 23 серпня, у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: вибух росія Москва

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