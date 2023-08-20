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Атака безпілотника на вокзал у Курську, аеропорти в Москві обмежили роботу: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака безпілотника на вокзал у Курську, аеропорти в Москві обмежили роботу: головне за ніч
У Курську сталася атака безпілотника
фото: скріншот

У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі через попадання в будівлю безпілотника

У двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів. У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) відвідала Нігер, де вони зустрілися з Абдурахманом Чіані, лідером державного перевороту, а також з попереднім президентом Мохаммедом Базумом. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Кулеба відповів критикам контрнаступу

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України, знову відреагував на критику українського контрнаступу.

«Ми сприймаємо такі заяви спокійно. За словами анонімних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Вони тепер припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися», - підкреслив Кулеба.

Міністр також додав, що «такого рівня бойових дій і вогневої потужності американці востаннє відчували в Нормандії».

«Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях», - додав Кулеба.

Два російські аеропорти обмежили роботу

У двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ.

Аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» в Москві вжили заходів у рамках режиму «Килим», спричиненого загрозою БПЛА.

Зокрема, літаки, що прибувають в столицю з країни-агресора, були перенаправлені до аеропорту Шереметьєво з метою забезпечення безпеки.

Пізніше влада Москви пояснила ситуацію з тимчасовим закриттям аеропортів роботою ППО по невідомих дронах.

Атака безпілотника на вокзал у Курську

У ніч проти 20 серпня у Курську (РФ) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Про це повідомляють росЗМІ.

Місцеві джерела повідомляють, що в місті Курськ сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.

Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Зазначається, що щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення. Російська влада як завжди звинувачує Україну в скоєнні атаки.

Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері

Делегація країн Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas) відвідала Нігер, де вони зустрілися з Абдурахманом Чіані, лідером державного перевороту, а також з попереднім президентом Мохаммедом Базумом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника президента Нігерії. Про це повідомляє представник президента Нігерії.

Представники країн Західної Африки провели переговори з главою військової хунти Нігера в столиці країни, Ніамеї. Після цього вони також зустрілися з Базумом, якого зараз утримують повстанці в резиденції.

Як пише Reuters, делегацію переговорників очолив колишній військовий лідер Нігерії Абдулсалам Абубакар. До неї увійшов також генеральний секретар Ecowas Омар Турей.

Оглядачі розглядають цю зустріч між делегацією Ecowas і нігерійською військовою хунтою як можливий сигнал готовності до переговорів. Це особливо важливо, оскільки попередні спроби місій Західноафриканського блоку були відхилені.

США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР

21 серпня стартують спільні військові навчання США та Південної Кореї Ulchi Freedom Shield. Про це повідомляє Yonhap.

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) повідомив, що протягом цього навчального періоду заплановано провести близько 30 польових навчальних заходів союзників.

Цьогорічні навчання «Ulchi Freedom Shield» включатимуть сценарії швидкого переходу до режиму воєнного стану, а також реакції на можливу дезінформацію, яку може розповсюджувати Північна Корея під час воєнних конфліктів або надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. 

Теги: пожежа вибух міністр Південна Корея військові навчання військові Північна Корея навчання Україна Дмитро Кулеба влада вокзал поранення переговори

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