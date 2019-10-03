Нардеп з фракції «Опозиційний блок» Козак дав показання у справі про фінансування тероризму



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Нардеп Тарас Козак

Тарас Козак повідомив, що його допитували з приводу організації телемосту телеканалу NewsOne з російським державним телеканалом «Росія 1»

Депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція «Опозиційний блок») дав показання в рамках кримінального провадження про фінансування тероризму. Про це повідомлялось в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Мене сьогодні допитували за трьома статтями: одна стаття - це тероризм, друга стаття - фінансування тероризму, а третя стаття - легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом», - пояснив Козак.

Він уточнив, що його допитували з приводу організації телемосту телевізійного каналу NewsOne з російським державним телеканалом «Росія 1».

Нардеп зазначив, що допит тривав 30-40 хвилин.

Козак впевнений, що його ще викликатимуть на допит.

Як повідомлялося, 2 жовтня журналісти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK 2 жовтня проводять акцію солідарності проти цензури. Три телеканали на 30 хвилин припинили активне мовлення в знак протесту проти «спроб придушити свободу слова в Україні».

Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду - «нелегітимним органом влади».

«112 Україна» просив суд скасувати рішення Нацради про позбавлення телеканалу цифрових ліцензій на мовлення, але отримав відмову.

Зазначимо, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.