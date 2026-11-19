СБУ затримала ще двох учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці, які переховувалися від правоохоронців

Служба безпеки України затримала ще двох активних учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці Київської області, які майже два тижні переховувалися від правоохоронців. Один із затриманих поширював неправдиву інформацію про українських військових у TikTok, а інший пошкодив службове авто поліції та брав участь у блокуванні транспорту Нацгвардії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, обидва чоловіки брали активну участь у сутичках 2 листопада поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії. Після заворушень вони переховувалися на території столичного регіону, постійно змінювали місця проживання та не користувалися мобільним зв'язком.

Попри заходи конспірації, співробітники СБУ встановили їхнє місцеперебування. Одного з підозрюваних затримали у підвалі багатоповерхівки в Києві, іншого – в орендованому будинку поблизу Боярки.

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Як встановили правоохоронці, одним із фігурантів є 31-річний місцевий блогер. Під час заворушень він знімав відео, які згодом публікував у TikTok. За версією слідства, чоловік поширював неправдиві відомості про Сили оборони України та закликав користувачів долучатися до сутичок.

Другий затриманий – 24-річний житель Київщини. Слідчі задокументували, як він кувалдою розбив заднє скло службового автомобіля Національної поліції та викрав речі правоохоронців.

Крім того, чоловік, за інформацією СБУ, заблокував власним автомобілем проїжджу частину, перешкоджаючи руху автобуса Нацгвардії. Він також закликав інших учасників заворушень перевертати службові автомобілі, щоб перекрити дорогу.

Обом чоловікам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за несанкціоноване поширення інформації про розміщення або переміщення військових формувань в умовах воєнного стану.

Одному із затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо іншого прокуратура оскаржила рішення суду та просить Київський апеляційний суд застосувати суворіший запобіжний захід.

Загалом правоохоронці викрили 16 учасників заворушень. Дев'ятьом із них слідчі СБУ повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України. Ще сімом особам підозри оголосили співробітники Національної поліції. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії. Учасники заворушень намагалися потрапити на територію будівлі, пошкоджували майно та конфліктували з правоохоронцями. На місці також лунали звуки, схожі на постріли.

Згодом поліція та СБУ розкрили подробиці інциденту. Правоохоронці спростували поширені в соцмережах повідомлення про нібито катування та загибель людей у будівлі. За версією слідства, акцію могли організувати з метою викрадення одного з військовослужбовців.

Також 12 листопада «Главком» повідомляв про затримання 13 учасників заворушень. У межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків. На той момент сімом фігурантам уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.